è un film diretto danel 19954 storie d'amore, o di disamore, legate dalla figura di un regista che visita i luoghi dell'azione (Ferrara e Comacchio, Portofino, Parigi, Aix-en-Provence).Cast: