è un film diretto danel 2010Agata (Elena Sofia Ricci) riceve la visita di Florence (Angela Goodwin), una vecchietta che vorrebbe mettersi in contatto il marito morto, per dimostrare al figlio che il fantasma dell'uomo esiste e per questo la loro casa non puo' essere messa in vendita. Dapprima terrorizzata per l'incontro con il fantasma Agata decide successivamente di aiutare la vecchietta con la collaborazione di sua figlia Milla (Rosabell Laurenti) e di uno svogliato Ulisse (Antonio Catania) che fino all'ultimo non credera' all'esistenza del fantasma. Ulisse viene coinvolto completamente, non solo perche' all'Istituto che dirige e' richiesto di rilasciare un certificato nel quale si attesta l'assenza di fantasmi nella casa della vecchietta, ma anche perche' un incidente nella casa di Agata costringe la donna e Milla a trasferirsi armi e bagagli a casa di Ulisse.Cast:, Rosabell Laurenti Sellers, Lucia Ocone.