Walter Arnold, il primo automobilista multato nel 1896

è ricordato come il primo automobilista multato nel 1896 per. L'episodio avvenne il 28 gennaio di quell'anno a Paddock Wood, nella contea del Kent, in Inghilterra. L'uomo fu multato perché procedeva a una velocità di 13 chilometri orari quando il limite era di soli 3 km/h: il poliziotto che gli oppose la sanzione lo inseguì e raggiunse in bicicletta.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 15 ottobre, al 18ennedi Licata viene chiesto, alla domanda numero 11 da 30mila euro, per cosa fu multato Walter Arnold. Tra le opzioni proposte, oltre a quella corretta, ci sono: divieto di sosta, guida senza patente, guida in stato di ebbrezza.