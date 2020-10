Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 29 ottobre, al concorrente Valerio Liprandi - avvocato torinese di 36 anni - viene chiesto, alla domanda numero quattordici da, quale star tra Richard Gere, Steve McQueen, Marilyn Monroe e Rita Hayworth ha ricevuto una nomination all'Oscar per l'interpretazione, senza peraltro vincere.Tra loro,, come Miglior attore protagonista, nel 1967 per la sua interpretazione in Quelli della San Pablo, diretto da Robert Wise. Quell'anno erano candidati anche Michael Caine, Richard Burton, Alan Arkin e Paul Scofield, che vinse.