Quali fra queste creature non è di Carlo Rambaldi?

è stato un effettista e artista italiano, noto a livello internazionale per le sue creature protagoniste di famosi film degli anni '70 e '80.Ha vintoai migliori effetti speciali per(1979) ed(1982), oltre che l'Oscar Special Achievement Award per gli effetti visivi del film(1976).Quindi alla domanda da diecimila euro di Chi vuol essere milionario? Fra queste creatore protagoniste di famosi film quale non è frutto dell’ingegno di Carlo Rambaldi, la risposta giusta è Godzilla, l'unica creatura di orgine giapponese a cui Rambaldi non ha lavorato.