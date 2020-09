Quale politico usò per primo l’espressione “tigre di carta”

è la traduzione di un espressione metaforica cinese. Nel 1946, futuro presidente della Cina, rilascia una dichiarazione alla giornalista americana Anna Louise Strong. Durante l'intervista, Mao Tse Tung utilizza il termine tigre di carta (è il primo politico a farlo): "Tutti i reazionari sono tigri di carta. Apparentemente sono terribili, ma in realtà non sono poi tanto potenti".Durante gli anni del Maoismo questa espressione venne utilizzata. L'espressione arriverà anche in Occidente grazie alla diffusione del Libretto rosso di Mao nel quale viene dedicato un capitolo alle tigri di carta.