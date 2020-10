Quale icona dobbiamo cliccare per salvare un file Word

presente nella barra degli strumenti di Word ha come. Più precisamente si tratta del, un supporto di memoria digitale di tipo magnetico inventato dalla IBM.Per decenni è stato il dispositivo di memorizzazione esterna più usato, e per questo l'immagine del floppy disk venne impiegata nell'interfaccia grafica di programmi e siti web per simboleggiare il comando per il salvataggio dei dati. Nonostante non si utilizzino da molti anni, il floopy è diventato rappresentativo dell'atto stesso di salvare un file sul proprio computer (non è da escludere che le generazioni più giovani la possano collegare all'operazione di salvataggio senza conoscere o ricordare l'origine dell'icona).