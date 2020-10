Quale fu la prima finale dei Mondiali di calcio decisa ai rigori?

I primi Mondiali di calcio in cui la finale fu decisa aisono quelli di. A farne le spese furono proprio gli Azzurri di Arrigo Sacchi, che persero contro il Brasile con il famoso tiro dal dischetto sbagliato da Roberto Baggio. I tiri di rigore furno introdotti nel Campionato mondiali di clacio per decidere una partita terminata in pareggio nel 1978.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 22 ottobre, al concorrente Federico Monutti viene chiesto, alla domanda numero quattro da 2mila euro, quale fu la prima finale Mondiale decisa ai rigori. Tra le opzioni, oltre a quella corretta, ci sono: Francia 1938, Svizzera 1954, Inghilterra 1966.