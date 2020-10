Quale fu il primo libro venduto su Amazon nel 1995

Nel luglio del 1995 apreè un saggio scientifico Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought di Douglas Hofstadter.Il fondatore di Amazon,, si proponeva di vendere online libri in tutto il mondo. In realtà, il catalogo del sito si arricchirà da subito con una vasta gamma di prodotti: non solo libri ma anche videocassette, CD, software e hardware per arrivare a includere con il tempo ogni bene di consumo. Inoltre, sarà la possibilità di scrivere recensioni sui prodotti che trasformerà il sito di e-commerce in una vera e propria community digitale.