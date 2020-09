Quale espressione è entrata nella Treccani nel giugno 2020

Nell'archivio digitale dell'si è arricchito di una nuova espressione, che per la sua portata ha avuto un impatto sulla vita di milioni di persone:fu la frase utilizzata in piena emergenza economica, allora preisdente della Banca Centrale Europea, per far capire ai mercati che la Bce sarebbe intervenuta senza remore per proteggere l'euro.Antonella, la concorrente della Valtellina giunta alla decima domanda della sua scalata verso il milinoe di euro a Chi vuol essere milionario? deve rispondere a questa domanda: quale tra queste espressioni nel giugno 2020 è entrata tra i neologismi della Treccani? A disposizione ha quattro opzioni: dog-friendly, terrapiattista, photoshoppare, whatever it takes.