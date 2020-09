Condividi

Per la scalata al milione, il concorrente di Chi vuol essere milionario? Federico Lombardi deve rispondere a una domanda complessa: quale di questi modi di dire non viene citato ne “Le avventure di Pinocchio”, il celebre romanzo di Carlo Collodi di fine '800?



Le opzioni per questo decimo quesito sono come sempre quattro: "le bugie hanno le gambe corte", "ridere a crepapelle", "essere fritti", "salvarsi per un pelo". Quale sarà la risposta esatta? Il concorrente Federico Lombardi ha ancora un aiuto, quello del padre, oppure può tornare a casa con i 15mila euro conquistati.



La risposta esatta è "salvarsi per un pelo".