Qual è il soggetto della prima foto con un telefono cellulare?

L’11 giugno 1997invia da Santa Cruz la: è la foto di una, sua figlia Sophie.Philippe Kahn si trovava in ospedale, nel reparto neonatale, quando decide di fare un esperimento, collegando una fotocamera digitale ad un telefono cellulare, per provare a condividere le foto della neonata Sophie attraverso un software a cui aveva lavorato per un anno: “Ho sempre desiderato che tutto funzionasse in tempo per condividere la foto di nascita di mia figlia, ma non ero sicuro che ce l'avrei fatta”, disse poco tempo dopo.Le altre risposte proposte al concorrente Sandro Iannaccone sono: un cortile, un plumcake e un portapenne.