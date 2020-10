di aspirapolvere è. Aspirapolvere è infatti un sostantivo maschile, composta dal verbo aspirare e dal sostantivo femminile polvere e per questo rimane invariato al plurale. Di regola, quando il sostantivo che segue il verbo è invece maschile, la desinenza cambia (come ad esempio in i portalettere o i passaporti).Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 22 ottobre, al concorrente Damiano Aresu viene chiesto, alla domanda numero quattro da 2mila euro, qual è il plurale di aspirapolvere. Tra le opzioni, oltre a quella corretta, ci sono: le aspirapolvere, gli aspirapolveri, le aspirapolveri.