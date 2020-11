Per cosa sta la S dell’acronimo SUV?

, SUV significa infatti Sport Utility Vehicle, in italiano Veicolo di Utilità Sportiva. L’acronimo identifica una particolare categoria di autoveicoli dall'assetto rialzato e, tendenzialmente, con trazione integrale. E generalmente i SUV sono suddivisi in quattro principali categorie, in base alle dimensioni: Urban, Compact, Large e Premium.Il prImo modello fu prodotto negli USA nell'immediato secondo dopoguerra: era il fuoristrada Jeep Wagon, noto anche come "Wyllis Wagon" o "Wyllis Jeep Wagon". Ma è solo negli anni ’90 che questi modelli si diffondono anche in Europa.A Chi vuol essere milionario? la domanda sull’acronimo SUV vale. Oltre a Sport, il concorrente può scegliere fra Superior, Speed, Scout. Continuerà la sua corsa verso il milione?