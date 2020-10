Peeping Tom, l'origine dell'espressione inglese

Secondo la tradizione l’espressione inglese, cioè guardone, ha origine dalla leggenda di un giovane che restò cieco per aver sbirciato nella sua nudità. Nata tra il X e l'XI secolo, fu una nobildonna inglese che secondo la tradizione cavalcò nuda per le vie di Coventry per protestare contro una tassa imposta dal marito sulla popolazione: un giovane di nome Tom rimase talmente impressionato dalla visione che perse la vista.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 8 ottobre, nella domanda numero undici da 30 mila euro, alla concorrente Sara viene chiesto da dove dervia questa espressione. Oltre a quella corretta, le tre opzioni a disposizione sono: Jane Austen, Elisabetta I e Mary Quant.