si esercitò a lungo sul verso provvisorio, ma di uguale metrica, Scrambled eggs, oh my baby how i love your legs, per scrivere e comporre Yesterday, uno dei maggiori successi dei Beatles, pubblicato nel 1965 nell'album Help!.Alberto, concorrente veronese ma trasferitosi a Roma di Chi vuol essere milionario? , alla quinta domanda da 30mila euro deve indovinare per quale canzone venne utilizzato, tra le quattro porposte, il verso Scrambled eggs. Oltre a Yesterday, le opzioni sono: Michelle, Hey Jude, Ob-La-Di, Ob-La-Da. Yesterday fu la prima canzone eseguita da un solo componente della band dei quattro ragazzi di Liverpool.