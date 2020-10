Passaporto italiano, quando la fototessera non è valida

Lanon è valida se sial momento dello scatto. Questa è solo una delle ragioni che rendono inutilizzabili le foto: si possono portare gli occhiali da vista, ma con una montatura leggera e che non copra gli occhi, non si possono indossare cappelli, bisogna essere di fronte all'obiettivo e non di lato, non ci devono essere ombre.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 1 ottobre, il concorrente Andrea per rispondere correttamente alla domanda numero quattro da 2mila euro deve individuare qual è il motivo invalidante per una fototessera necessaria al passaporto italiano tra quelli proposti. Le opzioni a sua disposizione sono: bocca aperta, che è quella corretta, occhiali da vista, capelli sciolti, sfondo chiaro dietro.