Nella puntata di Chi vuol essere milionario? la concorrente Zafiira è arrivata alla domanda da tremila euro, dedicata allo sport, nello specifico alle discipline premiate nelle Olimpiadi.



In quale di queste discipline olimpiche il punteggio non è decretato dalla valutazione dei giudici? La risposta esatta è il biathlon, sport invernale appartenente al gruppo dello sci nordico, i cui partecipanti competono in due specialità: il tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo.



In questa disciplina infatti si vince in base al tempo: si deve percorrere nel minor tempo possibile un percorso prefissato sugli sci da fondo, sostando a un numero variabile di postazioni di tiro, ognuna delle quali con cinque bersagli; ogni errore con la carabina comporta una penalità.