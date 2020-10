MTV, qual è stato il primo videoclip musicale trasmesso nel 1981?

Iltrasmesso l'1 agosto1981 negli Stati Uniti dalla neonata emittente MTV è stato, dall'omonimo brano dei The Buggles, pubblicato nel 1979, primo singolo estratto dal loro primo album in studio The Age Of Plastic. Il videoclip fu riproposto da MTV 20 anni dopo, come milionesimo in onda.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 8 ottobre, nella domanda numero otto da 10mila euro, la concorrente Sara, medico di base di Vigevano, deve indovinare quale fu il primo videoclip mai andato in onda su MTV. Tra le opzioni proposte, oltre a quella corretta, ci sono: Bette Davis Eyes di Kim Carnes, Bohemian Rhapsody dei Queen, Start Me Up dei The Rolling Stones.