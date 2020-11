Louvre di Parigi, quale opera non è presente?

Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 5 novembre, alla concorrente di Vigevano Ilaria Sanbinello viene chiesto, alla domanda numero tre da, quale opera d'arte non è possibile ammirare al museo deltra il codice di Hammurabi, la Nike di Samotracia, la Venere di Milo, la stele di Rosetta.Tra loro, la risposta esatta è, risalente al 196 a.C., che dal 1802 si trova al. Deve il suo nome al luogo in cui fu ritrovata, la città egiziana di Rashid. È un blocco di granodiorite in cui è inciso un testo in tre differenti registri - geroglifici, demotico, greco antico - diventando così fondamentale per la comprensione della lingua egizia