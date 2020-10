La settima puntata di Chi vuol essere milionario? in streaming

è tornato su Canale 5: giovedì 22 ottobre in prima serata è andata in ondache è possibile rivedere integralmente in streaming on demand sul portale Mediaset Play. qualcuno riuscirà ad arrivare al milione?Il celebre game show in questa edizione festeggia il suocon qualche novità: studio a Cologno Monzese e (poco) pubblico distanziato.Ma gli ingredienti sono in fondo sempre gli stessi: ottima cultura generale, sangue freddo e soprattutto capacità di ragionamento sono le qualità indispensabili per affrontare la scalata alle 15 domande del quiz davanti a Gerry Scotti. I concorrenti, oltre al loro talento e preparazione, possono contare nei momenti di difficoltà di gioco: il 50 e 50, Chiedilo al tuo esperto in studio, Switch/cambio domanda, e Chiedilo a Gerry, l’aiuto fornito dallo stesso conduttore qualora il giocatore non sappia la risposta.Il quiz, che quest’anno, dai suoi esordi ha mantenuto la stessa scenografia, con le sue inconfondibili luci blu e la sigla originale. Irrinunciabile anche la famosa frase pronunciata da Gerry Scotti: “È la tua risposta definitiva? L’accendiamo?”.Dalla scorsa stagione sono diventatiche nella storia di Chi vuol essere milionario? hanno provato il brivido di raggiungere la vetta più alta. L’ultimo, lo scorso 29 gennaio, è stato il giovane manager pescareseche vive e lavora a Singapore. La prima vincitrice, invece, è stata nel 2001 Francesca Cinelli, all’epoca assistente del direttore in un concessionario di camion della provincia di Pistoia. Il secondo della lista è stato nel 2004 lo studente d’ingegneria Davide Pavesi e poi nel 2011 Michela De Paoli, all’epoca casalinga di Pavia.