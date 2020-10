, storico avversario di Batman, è in parte ispirato a un personaggio del romanzo, scritto dae pubblicato nell'aprile del 1869.Nel libro, il protagonista Gwynplaine ha una problema al viso che gli provoca una smorfia perenne, come se ridesse: è proprio a quel ghigno e all'aspetto fisco che si sono ispirati Jerry Robinson, Bob Kane e Brian Bolland per creare il personaggio di Joker.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 22 ottobre, al concorrente Damiano Aresu viene chiesto, alla domanda numero unidci da 30mila euro, chi sia l'autore de L'uomo che ride. Tra le opzioni proposte, oltre a quella corretta, ci sono: Edgar Allan Poe, Oscar Wilde e Charles Dickens.