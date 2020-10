Insomnia Cafe doveva essere il titolo di quale serie televisiva?

Il titolo scelto per la serie erama poi divenne. Gli autori David Crane e Marta Kauffman cambiarono diverse volte idea prima di arrivare alla decisione definitiva: prima Insomnia Cafe, poi Friends like us, fino al titolo definitivo. Il primo nome selezionato, nel 1993, si ispirava a un locale realmente esistente a West Hollywood. Il nome scelto per il bar dove i protagonisti della serie si ritrovano fu invece Central Perk.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 22 ottobre, al concorrente Damiano Aresu viene chiesto, alla domanda numero dieci da 20mila euro, per quale serie tv era stato pensato il titolo Insomnia Cafe. Tra le opzioni proposte, oltre a quella corretta, ci sono: Beverly Hill 90210, Big Bang Theory, Happy Days.