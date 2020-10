In quanti e quali paesi si estende la foresta amazzonica

Lasi estende in nove paesi: Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador, Venezuela, Guyana, Suriname, Guyana francese e. Con i suoi 6.7milioni di chilometri quadrati di superficie, l'Amazzonia è la foresta pluviale più grande del mondo: circa il 60 per cento si trova in Brasile, il 13 per cento in Perù e il 10 per cento in Colombia.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 1 ottobre al concorrente Andrea Teruzzi, nella terza domanda da 1.5mila euro, viene data una lista di otto paesi sui qual si estende l'Amazzonia, e deve indovinare qual è lo Stato mancante. Oltre alla Colombia, che è la risposta esatta, le altre opzioni a sua disposizione sono: Uruguay, Cile e Paraguay.