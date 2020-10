Il numero unico di emergenza nell'Unione europea

Ilusato nell'Unione europea è il. Il Nue era già stato immaginato negli anni Settanta, per poi essere previsto in una decisione dell'Ue del 2004: entro i quattro anni successivi tutti i paesi dell'Unione avrebbero dovuto istituirlo, e quasi tutti i paesi si sono adeguati. In Italia è funzionante solo in alcune città e province, nel resto del territorio è il numero di emergenza dei Carabinieri.Nella sua scalata al milione, nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 15 ottobre, la prima domanda a cui deve rispondere il 18ennedi Licata è: qual è il numero unico di emergenza valido nell'Ue? Tra le opzioni, oltre a quella corretta, ci sono: 555, 911, 433.