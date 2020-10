Il brano più presente nelle classifiche di vendita italiana 1959-'19

Nel libro Mezzo secolo di ritornelli è stata stilata la lista deitra il 1959 e il 2019: al primo posto c'è, la canzone scritta e cantata da Giuseppe Povia nel 2005, che ottenne 7 dischi di platino e rimase per 48 settimane nella Top 20 italiana.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 15 ottobre, alla concorrente Sara, nella domanda numero 14 da 300mila euro, viene chiesto quale brano sia in cima alla classifica. Tra le opzioni, oltre a quella corretta, ci sono: Un'estate italiana, Il cielo in una stanza, Sabato pomeriggio.