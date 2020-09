Il 6 ottobre 1924, alle ore 21, c'è stata laitaliana, annunciata dalla voce della violinista. In programma era previsto l'ascolto di musica classica, il meteo e un altro argomento. Chi vuol essere milionario? la concorrente Antonella deve indovinare cos'altro venne trasmesso, per rispondere correttamente alla domanda numero undici, da 30mila euro. Traci sono: il saluto del re, la santa messa, il notiziario sportivo. La risposta corretta è le notizie della borsa. Donarelli era una delle violiniste del quartetto che inaugurò le trasmissioni, e in quell'occasione fu anche annunciatrice.