Dove va posizionato il piattino del pane secondo il galateo?

Secondo l'Accademia Italiana buone maniere, galateo e costume in una cena elegante il, rispetto al piatto, va posizionato, sopra le posate e all'altezza dei bicchieri.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 5 novembre, alla concorrente di Vigevano Ilaria Sanbinello viene chiesto, alla domanda numero dieci da, dove va posizionato il piattino per il pane, rispettando le indicazioni del galateo a tavola. Tra le opzioni proposte, oltre a quella corretta, ci sono: sopra al centro, esterno al coltello, in alto a destra.