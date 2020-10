Secondo una ricerca pubblicata nel 2011 dal sito inglese, in circa 1/3 dei divorzi del Regno Unito è riportataLa percentuale di divorzi causati da Facebook in Gran Bretagna si aggira intorno al 30%. Il social network potrebbe nascondere relazioni extra-coniugali, messaggi privati, oppure flirt, foto e commenti che potrebbero portare al risentimento di un partner. Facebook sarebbe una delle principali cause di disaccordo tra coniugi, preoccupa di più di un collega di lavoro, di un istruttore di tennis e degli altri social network.