Di quale materiale è fatta la punta di un giavellotto olimpico?

Il materiale di cui è costituita. In antichità, il giavellotto era una lancia usata come arma da lancio, mentre ora viene utilizzato nell'atletica leggera per la disciplina del lancio del giavellotto. Ha la forma di un bastone affusolato che termina con una punta rinforzata saldata alla struttura.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 29 ottobre, al concorrente Valerio Liprandi - avvocato torinese di 36 anni - viene chiesto, alla domanda numero due da mille euro, di quale materiale è fatta la punta del giavellotto. Tra le opzioni proposte, oltre a quella corretta, ci sono: legno, plastica, pietra.