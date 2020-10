Di punto in bianco, da dove deriva il modo di dire

, che significa all'improvviso, deriva dal. L'espressione tiro di punto in bianco indica il tiro di artiglieria senza elevazione, quando la linea di mira si teneva orizzontale, corrispondente nell'apparecchio di mira a una posizione zero, non contraddistinta da alcun numero. In bianco, appunto.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 1 ottobre, nella domanda numero otto da 10mila euro, Andrea deve indovinare al gergo di quale categoria deriva l'espressione. Le ozpioni a sua disposizione, oltre a quella corretta, sono: sarti, speziali e chirurghi.