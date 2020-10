Cosa sono in grado di prevedere i serpenti secondo Jiang Weisong?

Secondo lo scienziato cinesei serpenti sarebbero in grado di prevedere i. Weisong è il responsabile del progetto dell'Ufficio terremoti di Nanning che monitora il comportamento dei serpenti allevati in una fattoria per scopi commerciali. Secondo lo studio, i rettili sarebbero in grado di sentire un terremoto lontano anche 100 chilometri con alcuni giorni di anticipo.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 15 ottobre, al 18ennedi Licata viene chiesto, alla domanda numero quattro da 2mila euro, quale fenomeno naturale sarebbero in grado di prevedere i serpenti secondo la ricerca di Weisong. Tra le opzioni a disposizione del concorrente, oltre a quella corretta, ci sono: incendi, temporali, uragani.