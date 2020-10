Cosa significa il termine greco da cui nasce il verbo leggere?

Da dove deriva il verbo "leggere"? A Chi vuol essere milionario? il concorrente Valerio Liprandi è alle prese con la sesta domanda della sua scalata, dal valore di 5mila euro: un quesito legato all'etimologia del verbo, che trova origine nel latino "legere".



Ma non è tutto, perché a sua volta questo termine trova affinità in un verbo greco, lego, al quale si assegna il significato di dire o raccogliere. La lettura andrebbe infatti intesa come una sorta di raccolta con gli occhi dei segni indicati attraverso le lettere, per poi andare a comporre le parole.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE