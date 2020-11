Cosa non avresti potuto ordinare a cena con Dante Alighieri?

Che cosa non avresti potuto ordinare? Questa una delle domande adi giovedì 5 novembre. La risposta è semplice:, perché a cavallo tra il 1200 e il 1300, quando visse il poeta fiorentino, il pomodoro non era ancora arrivato in Europa.Sarà importato solo a seguito della scoperta delle Americhe. Il pomodoro è infatti originario dele dele giunse in Europa solo nel 1540 quando il conquistador Hernán Cortés, di ritorno in patria, ne portò alcuni esemplari. Le altre risposte proposte al concorrente Sandro Iannaccone sono: zuppa di porri, Purè di lenticchie, tonno affumicato.