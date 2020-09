Cosa misuravano sulle spiagge i poliziotti nel 1950?

Nel 1950 le spiagge italiane furono battute da poliziotti per misurare con il metro i bikini delle signore. A deciderlo fu Mario Scelba, ministro degli interni della Democrazia italiana, per questione di pubblico decoro.



Il due pezzi poteva essere indossato solo se le mutandine fossero stata abbastanza grandi, 40 centimetri. La misura bikini lasciava infatti scoperto l’ombelico e veniva considerato scandaloso in diversi paesi: in Spagna e Portogallo, ad esempio, oltre che in Italia. Negli Stati Uniti fu concesso in contesti privati, come le barche.

Celebre il momento in cui Sofia Loren lo sfoggiò, nel 1950, vincendo il titolo di Miss Eleganza.