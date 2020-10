Cosa inventò James Naismith nel 1891

, insegnante e medico nato in Canada nel 1861 e naturalizzato statunitense, l'invenzione nel 1891 della. Al medico fu chiesto di inventare un gioco nuovo per i ragazzi dello Springfield College: scrisse prima cinque principi fondamentali, dai quali ricavò poi 13 regole base. Naismith stabilì così che si sarebbe giocato con un pallone, solo con le mani, che non sarebbe stato un gioco di contatto e che la "rete" sarebbe stata posizionata in alto.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 1 ottobre il concorrente Giona, nella domanda numero dodici da 70mila euro, deve indovinare quale invenzione è attribuita a Naismith. Le altre opzioni a sua disposizione sono: cibo in scatola, sfigmomanometro, quadro svedese.