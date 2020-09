Com’è soprannominata la Cadillac One, l’auto presidenziale Usa?

Condividi

Gli addetti ai lavori la chiamano anche “la bestia”. È la Cadillac One, l’auto presidenziale USA che deve proteggere il presidente durante i suoi viaggi.



Viene chiamata anche "First Car" e il suo nome in codice è "Stagecoach". Il modello attuale è una Cadillac unica nel suo genere entrata in servizio il 24 settembre 2018. Per questioni di sicurezza non si sanno molti dettagli sul modello in uso e anche dei precedenti molto è tenuto nascosto: le auto dismesse vengono smantellate e distrutte con l'assistenza dei servizi segreti per impedire che i loro segreti siano noti a terzi.



Fino all'assassinio di John F. Kennedy, le auto statali presidenziali spesso permettevano al presidente di viaggiare scoperto er salutare il pubblico. L'assassinio del presidente Kennedy a Dallas, avvenuto proprio mentre Kennedy era bordo dell’auto scoperta, portò alla decisione di dotare il presidente di auto sempre più blindate e sigillate. Il modello in uso dal 2009 al 2018 aveva vetri antiproiettile di 13 cm di spessore ed era sigillata ermeticamente.