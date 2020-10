, che tradotto dal latino significa Più veloce! Più in alto! Più forte! è il. L'espressione fu adottata come motto dal Comitato olimpico fin dal 1894, e utilizzato per la prima volta circa 30 anni dopo a Parigi.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 22 ottobre, al concorrente Damino Aresu viene chiesto, alla domanda numero cinque da 3mila euro, di cosa sia il motto Citius! Altius! Fortius!. Tra le opzioni proposte, oltre a quella corretta, ci sono: frecce tricolori, soccorso alpino, paracadutisti della Folgore.