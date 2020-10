Chi vuol essere milionario?, le risposte a tutte le domande

La scalata al milione è lunga, perigliosa e piena di domande insidiose. Chi riuscirà ad arrivare in fondo? Scopriamo qui le risposte delle domande poste da Gerry Scotti nella puntata di giovedì 29 ottobre diDi che materiale è fatta la punta di un giavellotto olimpico? La risposta corretta è metallo Chi è stato il primo calciatore italiano a vincere la Scarpa d'Oro, il premio che si assegna al miglior goleador del calcio europeo? La risposta corretta è Luca Toni Nell'Italia Repubblicana, quale tra i partiti politici elencati non ha espresso almeno un presidente del consiglio che militasse nelle sue fila? La risposta corretta è Partito liberale Il verbo "leggere" deriva dal latino legere, affine a un verbo greco che originariamente significava anche... ? La risposta corretta è raccogliere Secondo uno studio pubblicato dalla Harvard Medical School, quale tra le attività elencate brucia più calorie in 30 minuti? La risposta corretta è interrare piantine Qual è il secondo settore economico per importanza nel Pil mondiale? La risposta corretta è industria Quale, tra le norme del nostro codice della strada elencate, è entrata in vigore per la prima volta nel primo decennio di questo secolo? La risposta corretta è patente a punti Chi tra quelli elencati è stato il primo artista di fama internazionale a rendere disponibile a pagamento un suo album completo per il download da Internet? La risposta corretta è David Bowie Un esperto viaggiatore sa quale usanza a tavola in giro per il mondo, tra quelle elencate, è falsa. La risposta corretta è quella sull' India Chi tra Pocahontas, Calamity Jane, Giovanna d'Arco e Maria Teresa d'Asburgo visse prima? La risposta corretta è Giovanna d’Arco Dieci anni fa veniva caricata una foto che apriva la rivoluzionaria era di un nuovo social network: Instagram.Oltre a un cane, cosa ritraeva? La risposta corretta è un piede femminile Nella sua prima apparizione all’American International Toy Fair del 1961 cosa indossava Ken, il fidanzato di Barbie? La risposta corretta è un costume da bagno Sembra incredibile ma fra Richard Gere, Marilyn Monroe, Steve McQueen, Rita Hayworth, uno solo ha avuto una nomination all'Oscar per l’interpretazione e non ha vinto.La risposta corretta è Steve McQueen Dalla scorsa stagione sono diventatiche nella storia di Chi vuol essere milionario? hanno provato il brivido di raggiungere la vetta più alta. L’ultimo, lo scorso 29 gennaio, è stato il giovane manager pescareseche vive e lavora a Singapore. La prima vincitrice, invece, è stata nel 2001 Francesca Cinelli, all’epoca assistente del direttore in un concessionario di camion della provincia di Pistoia. Il secondo della lista è stato nel 2004 lo studente d’ingegneria Davide Pavesi e poi nel 2011 Michela De Paoli, all’epoca casalinga di Pavia.