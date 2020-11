Chi vuol essere milionario?, la puntata del 5 novembre

Giovedì 5 novembre è andata in onda la nona puntata di, visibile qui in alto in versione integrale. Gerry Scotti accompagna due concorrenti nella scalata al milione, che è lunga, perigliosa e piena di domande insidiose. Chi riuscirà ad arrivare in fondo?Dalla stele di Rosetta alla foresta amazzonica , dagli avocado all' effetto cheerleader , chi sarà rispondere a tutte le domande, utilizzando in maniera strategica i quattro aiuti proposti da Gerry Scotti?Dalla scorsa stagione sono diventatiche nella storia di Chi vuol essere milionario? hanno provato il brivido di raggiungere la vetta più alta. L’ultimo, lo scorso 29 gennaio, è stato il giovane manager pescareseche vive e lavora a Singapore. La prima vincitrice, invece, è stata nel 2001 Francesca Cinelli, all’epoca assistente del direttore in un concessionario di camion della provincia di Pistoia. Il secondo della lista è stato nel 2004 lo studente d’ingegneria Davide Pavesi e poi nel 2011 Michela De Paoli, all’epoca casalinga di Pavia.