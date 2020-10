Chi visse prima, Giovanna d'Arco o Pocahontas?

Prendendo in considerazione Pocahontas, Calamity Jane, Giovanna d’Arco e Maria Teresa d’Asburgo,, è considerata un'eroina nazionale francese e santa dalla Chiesa cattolica. Riunì una parte del territorio caduto in mano agli inglesi, guidando le armate francesi contro il nemico. Catturata dai Borgognoni davanti a Compiègne, Giovanna fu imprigionata dagli inglesi. Dopo un processo per eresia, il 30 maggio 1431Giovanna d'Arco venne beatificata nel 1909 da Pio X e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV.