Chi ha giocato per Inter, Milan, Juventus, Torino

Giuseppe Meazza, Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Aldo Serena: quattro grandi campioni italiani, ma solo uno di loro durante la sua carriera da calciatoredelle squadre delle città diTocca ad Alberto, concorrente veronese ma trasferitosi a Roma di Chi vuol essere milionario? , affrontare questa domanda, la nona da 15mila euro, nella sua scalata al milione. La risposta esatta è, attaccante di Montebelluna classe 1960, che esordì in serie A con l'Inter nel 1978, per poi essere mandato in prestito negli anni Ottanta una stagione al Milan, una al Torino e due alla Juventus, per poi collezionare 114 presenze e 45 gol con la maglia dell'Inter dal 1987 al 1991.