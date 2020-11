Chi ha donato 5 milioni di dollari per salvare la foresta amazzonica

Era l'agosto del 2019 quando l'attorescriveva sul suo profilo Instagram: "Attenzione, l’Amazzonia – il nostro polmone – sta bruciando. E nessuno fa nulla".In seguito a questo appello, Leonardo Di Caprio, da anni impegnato a difesa del pianeta e ambasciatore della Nazioni Unite,, la DiCaprio Foundation, per aiutare a salvare l’Amazzonia.Il premio Oscar aveva scritto sul sito della fondazione: "La foresta pluviale amazzonica è in fiamme, con oltre 9 mila incendi che mandano a fuoco paesaggi insostituibili in tutto il Brasile. La distruzione della foresta pluviale amazzonica distrugge un ecosistema che ogni anno assorbe milioni di tonnellate di emissioni di carbonio, una delle migliori difese del pianeta contro il cambiamento climatico".