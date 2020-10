"Un uomo che osa sprecare anche un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita". Questa frase è stata pronunciata daBiologo, antropologo e geologo, Charles Darwin ha elaborato la teoria dell'evoluzione delle specie animali e vegetali per selezione naturale agente sulla variabilità dei caratteri ereditari. Pubblicò la suanel libro L'origine delle specie per selezione naturale del 1859. Il suo libro si basò sulla raccolta di moltissimi dati elaborati durante un viaggio intorno al mondo, e in particolare durante la sua sosta alle Isole Galápagos.