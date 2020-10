Chi è stato il primo calciatore italiano a vincere la Scarpa d'Oro?

A Chi vuol essere milionario? si parla di sport e in particolar modo di calcio, con il concorrente Valerio Liprandi alle prese con una domanda legata alla Scarpa d'Oro. Si tratta di un riconoscimento individuale conferito al giocatore che, durante la stagione calcistica europea, ha raggiunto il punteggio più alto calcolando il numero delle reti messe a segno per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso. Un premio ambitissimo che ha recentemente visto protagonista Ciro Immobile, il centravanti della Lazio.



Ma chi è stato il primo calciatore italiano a conquistare il trofeo? Nella stagione 2005-06 la vittoria è andata a Luca Toni, che con la maglia della Fiorentina mette a segno ben 31 reti. L'anno successivo è ancora l'Italia protagonista, grazie alla straordinaria annata di Francesco Totti, autore di 26 gol. Nessuna vittoria invece per Pippo Inzaghi e Alessandro Del Piero, inseriti tra le possibili opzioni di risposta del quiz condotto da Gerry Scotti.



