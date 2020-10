è il 21esimo album in studio del cantante ingleseed è stato, precedendo l'uscita nei negozi di due settimane.Hours è stato pubblicato il 4 ottobre 1999 su Virgin Records e ha raggiunto la quinta posizione nella classifica degli album del Regno Unito. Tra le tracce presenti nell'album troviamo: "Thursday's Child", "Something in the Air", "Survive" e "If I'm Dreaming My Life".