Chi è il miglior chitarrista di tutti i tempi secondo Total Guitar

Chi è il miglior chitarrista di tutti i tempi? La rivista inglese “Total Guitar” ha indetto un sondaggio per trovare la risposta e a vincere è stato Brian May. Il celebre musicista dei Queen supera Jimi Hendrix, che si è posizionato al secondo posto.



La classifica, stilata a giugno, è stata commentata così da Brian May: "Sono sbalordito. Devo dire che è completamente inaspettato. Ovviamente sono profondamente emozionato. Non mi illudo di essere, tecnicamente, nemmeno sull'albero dei grandi chitarristi. Immagino che questo mi dica che quello che ho fatto ha influenzato le persone, e questo significa molto per me".



Rispetto a Jimi Hendrix, il chitarrista dei Queen dice: "Jimi è, ovviamente, il mio numero uno. E l'ho sempre detto. Per me è ancora qualcosa di sovrumano. È come se provenisse davvero da un pianeta alieno, e non saprò mai come ha fatto quello che ha fatto".