Chi è il figlio di Roberto Roberti, regista del cinema muto italiano

è lo pseudonimo di Vincenzo Leone,. Regista e attore italiano, Roberto Roberti è stato un pioniere del cinema muto italiano.Dopo l'esperienza in ambito teatro, nel 1911 inizia la sua carriera nel cinema, prima come attore e subito dopo come regista. Nel 1914 conobbe l'attrice Bice Waleran con la quale iniziò una relazione. I due si sposarono l'8 maggio 1916 e dalla loro unione nacqueSergio Leone firmerà il suo primo film western,con lo pseudonimo di Bob Robertson, ovvero, Roberto figlio di Roberto.