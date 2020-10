Avere voce in capitolo, origine e significato dell'espressione

è un'espressione che veniva usata in passato per indicare gli ecclesiastici che avevano diritto di voto nei cosiddetti capitoli, cioè i collegi dei canonici addetti a una chiesa. Si trattava diche si tenevano per assumere decisioni, durante le quali non tutti i presenti avevano diritto di parola.L'origine e il significato di questa espressione è al centro della dodicesima domanda, del valore di 70mila euro, posta durante la puntata di Chi vuol essere milionario? in onda giovedì 22 ottobre, al concorrente Damiano Aresu: "Avere voce in capitolo significa. Ma che cos’è il capitolo?".Le opzioni fornite dagli autori sono le seguenti: una corporazione di mercanti, un’assemblea di religiosi, una riunione di scienziati e una messa solenne.