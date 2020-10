non poteva conoscere la teoria della relatività sviluppata da. Durante la puntata di Chi vuol essere milionario? , in onda giovedì 22 ottobre su, si gioca per la nona domanda della scalata verso il successo, del valore di 15 mila euro."Chi non avrebbe potuto sentir parlare della Teoria della Relatività, formulata da Albert Einstein nel 1905?", domanda il conduttore. La risposta esatta riguarda, nato il 13 aprile 1808 a Firenze e scomparso a New York il 18 ottobre 1889, diversi anni prima la scoperta di Eistein.Tra le altre opzioni presentate durante il celebre quiz, anche(vissuto dal 1889 al 1977),(nato nel 1856 e morto nel 1939) e, che visse dal 1881 al 1973.